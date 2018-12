Quai ch'il constructur da maschinas fantasticas Albi Brun fa per regla en ses atelier datti uss er en furma da cudesch – las maschinas fantasticas vegnan cumplettadas dad istorgias. Tge ch'i ha dà londeror mussa il Telesguard.

Maschinas fantasticas – betg be en l'atelier, ma er sin palpiri

Or da Telesguard dals 13.12.2018.

Albi Brun è in constructur. El e sia fantasia construeschan maschinas fantasticas or da tuttas sorts ed or da quai ch'auters han bittà davent.

Ses atelier è ina truvaglia plain stgazis mecanics. Restanzas dad utensils da cuschina, instruments da sturs ni simplamain cuppas da conservas. Il graficher pensiunà ha rimnà schon durant sia uffanza da tuttas sorts da quai che fascinava el.

En lavur minuziusa zambregia el or da tocca, che deriva dad objects dal mintga di, vehichels che nodan tras l’aria e sgolan sut aua. Las maschinas fantasticas e las istorgias dad Albi Brun datti ussa er en furma da cudesch.

La vernissascha

ha lieu venderdi suentermezdi ils 14-12-2018 en la Klibühni a Cuira.

TR Telesguard 17:40