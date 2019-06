La deflussiun che è vegnida mesirada oz è stada en plirs flums dal chantun (per exempel Rain Posteriur u Moesa) sin livel da record dapi ch'ins mesira.

En il flum Landwasser è oz da bun'ura vegnì mesirà ina deflussiun da 51 m3/s. Quai è la secund auta cifra dapi ch'i dat mesiraziuns l'onn 1967. Sulettamain l'onn 1975 è la deflussiun anc stada pli auta.

Betg mo la plievgia

La plievgia è segiramain stada in motiv per ch'i ha dà auas grondas. En Val Mesauc ha i pluvì ils davos trais dis schizunt varga 160 milimeters. En autras regiuns ha i dentant duvrà dapli che la plievgia per ch'i è vegni tar quellas auas grondas:

En il Grischun Central ed en l'Engiadina n'hai gnanc pluvì uschè bler. Qua sto la luada da naiv era avair giugà ina rolla impurtanta.

Situaziun sa calma ils proxims dis

Ils proxims dis vegn la situaziun d'aua en il chantun dentant a sa calmar. La gievgia ed il venderdi vegn i a dar bler sulegl ed era il risico da urizis resta pigns. La fin d'emna vegn l'aura puspè pli malruassaivla. I è dentant betg da quintar cun pli grondas auas grondas.

