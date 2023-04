Contribuziun chantunala per renovar la via da Heuberg a Fideris

Per renovar la via da Heuberg davent dal spartavias Rona fin Arflina ha la regenza grischuna concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 543'510 francs. Ils daners duain ir a l'Associaziun da construcziun da la via da Heuberg ed a l'Associaziun da mantegniment da la via d'Arflina, scriva la regenza en ina communicaziun. La Confederaziun vegn probablamain a contribuir 677'100 francs.