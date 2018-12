Turissem da sanadad è era en il Grischun in tema. Tenor il Forum d'economia Grischun ha era noss chantun grond potenzial. El quinta cun svieutas da fin 120 milliuns francs.

Tenor Peder Plaz, manader da fatschenta dal forum economic en Grischun, saja turissem da sanadad in trend mundial. L'interess davart la sanadad persunala crescha, ed era la branscha da sanadad va vinavant ensi. E quai possia il Grischun era nizzegiar per il turissem.

Medical Wellness

Peder Plaz vesa en sia analisa in potenzial da fin 120 milliuns francs tar il turissem da sanadad. Quels sa partan dentant si sin differents champs. In champ è il «medical wellness» – pia wellness en cumbinaziun cun massascha professiunalisadas. Auters champs fissan tenor el vacanzas per persunas cun malsogna cronica, cumbinaziuns da sport e medicina. Ils ospitals regiunals porschian ina buna basa perquai.

Problems datti surtut tar ils custs da sanadad. Quels èn en Svizra relativ auts, perquai stoppian ins focussar sin osps svizzers. Vinavant n’è il turissem da sanadad anc betg propi relevant per ina fatschenta singula.

Forum d'economia Grischun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il Forum d’economia Grischun è ina spezia da laboratori d’ideas – quasi in «Avegnir Suisse» per il Grischun. Da quel fan part differents experts sco era persunas da l’economia, hotellaria e politica grischuna. Sia finamira è da promover l’economia grischuna.

Ospitals e hotels èn dumandads.

Tenor Peder Plaz stoppia l'iniziativa vegnir dals ospitals regiunals e dals hotels. Els stoppian sa metter ensemen, analisar lur situaziun e studegiar tge offertas ch'els pudessan porscher vinavant. Agid tar la coordinaziun u per inizialisar in'idea, quai possia porscher il chantun. Pir cur ch'ellas han ideas e products concrets stuessan las organisaziuns da turissem s'ocuppar cun il marketing.

RR actualitad 12:00