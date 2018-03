Ils servetschs psichiatrics dal Grischun (PDGR) han sviluppà vinavant lur project per l’edifizi da la psichiatra acuta. La citad da Cuira ha approvà las midadas dal project.

Ils servetschs psichiatrics dal Grischun (PDGR) ha sviluppà vinavant lur plans per il nov edifizi da la psichiatria acuta. L'areal da quella duai esser senza traffic. Quai dentant betg sco planisà, cun ina garascha da parcar sutterrana, mabain cun engrondir il provisori da parcar a la Fürstenwaldstrasse. La citad da Cuira ha annunzià da dar las autorisaziuns per far quai.

Il nov edifizi duai daventar ina staziun sin dus plauns cun totalmain 24 letgs.

