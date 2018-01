Moda engadinaisa a la Vitalini

Oz, 10:49

Nina Defuns

Moda exclusiva na sto betg exnum vegnir da Paris, London u New York. A San Murezzan numnadamain creescha in giuven engiadinais sia atgna moda. En l'ambient enconuschent ha el bajegià si ina fatschenta da moda, nua ch'el lavura durant il di. Durant la notg, ha el auter da far.