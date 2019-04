Legenda: Guardar il video St. Antönien – Pli baud in Mekka per cheramica. Durada 03:20 minutas.

St. Antönien – Pli baud in Mekka per cheramica

La fin dal 18avel tschientaner eran ils Lötschers ina famiglia da purs sco tut tschellas er en il Partenz. Peter Lötscher è alura stà mercenari (schuldà en servetsch per in auter pajais) ed è arrivà en ils Pajais Bass. Là ha el tgunsch emprendì co lavurar cun arschiglia.

Monopol durant il 19avel tschientaner

Durant quatter generaziuns han ils Lötschers producì vaschella, pignas da terracotga e tumbins da cheramica. E schegea ch'i vegniva importà bler cheramica sur ils pass ord l'Italia, or dal sid da la Germania u ord la Val dal Rain – en il Partenz eran ils Lötschers il numer in.

Ils vaschlers a St. Antönien avevan in monopol en la regiun, tranter Landquart e Tavau na devi numnadamain nagina concurrenza.

Maletg 1 / 6 Legenda: Blers tocs da la cheramica da Lötscher sa chattan uss en il Museum Retic a Cuira. RTR, Patrick Capaul Maletg 2 / 6 Legenda: Hitsch Lötscher (59 onns) è in dals davos descendents da la famiglia Lötscher. Qua sa chatta el exact tar il lieu, nua ch'i vegniva avant varga 100 onns chavà arschiglia. RTR, Patrick Capaul Maletg 3 / 6 Legenda: L'archeolog Andreas Heege è sa fatschentà dus onns cun ils Lötschers da St. Antönien. L'exposiziun e dus cudeschs èn il resultat da sias perscrutaziuns. RTR, Patrick Capaul Maletg 4 / 6 Legenda: Quest cup da cheramica è da Lötscher e tutga a Leni Steiner da St. Antönien. Ella dat spezial quità da quest cup. RTR, Pietro Jacomet Maletg 5 / 6 Legenda: L'onn 1910 ha in'inundaziun destruì il lavuratori dals Lötschers ad Ascharina, St. Antönien. MAD Maletg 6 / 6 Legenda: La chasa dal davos vaschler Lötscher stat anc ad Ascharina. RTR, Patrick Capaul

Viafier Retica sco «killer»

Cun l'extensiun da la rait da tren da la Viafier Retica en la regiun, n'han ils Lötschers dentant betg pli pudì surviver encunter la concurrenza enturn 1900. In'inundaziun ad Ascharina sut St. Antönien il 1910, ha lura era devastà il local da producziun. Sulettamain la chasa paterna dal davos vaschler pon ins anc vesair ad Ascharina.

Ils da St. Antönien èn loschs da lur stgazi

Per St. Antönien èn ils artefacts d'immensa impurtanza.

En il vitget alpin en il Partenz è la glieud conscienta e loscha da l'istorgia dals Lötschers. Intginas persunas privatas han er anc in u l'auter toc en lur possess, sco per exempel in cup, ina vasa, ina platta construida en lur pigna da terracotga u in tumbin da cheramica.

Igl è schon donn ch'i na dat betg pli la producziun da cheramica.

Exposiziun Museum Retic Davent dals 5 d'avrigl fin ils 25 d'avust 2019 pon ins guardar ina gronda collecziun da cheramica e l'istorgia animada da la famiglia Lötscher. Quest'exposiziun sa basa sin ils resultads da las perscrutaziuns da Dr. Andreas Heege.

