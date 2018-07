Il motiv daco ch'i na dat betg in servetsch per rumantsch è simpel. La dumonda saja simplamain memia pitschna.

La mancanza dal servetsch rumantsch n'è insumma betg manegià nausch.

Però er sche la dumonda fiss gronda, n'avess l'Uffizi da traffic nagin persunal che discurriss rumantsch. Anc in problem sajan las expressiuns tecnicas ch'ins enconuschia be per tudestg. Sche la dumonda fiss in di avunda gronda, sajan ins en mintga cas pront da porscher il servetsch er per rumantsch.

Il medem fiss cun la teoria per il permiss dad ir cun auto. Il mument na datti nagina versiun rumantscha. Sche la dumonda fiss grond'avunda, pudess ins er far la teoria per rumantsch.

