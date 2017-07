Nagina correctura – nossa communicaziun è correcta

La WEKO na fa nagina correctura da sia communicaziun sco pretendì da la Societad grischuna dals impressaris constructurs. I dettia avunda mussaments che las cunvegnas da pretschs sajan vegnidas fatgas durant las pre-sedutas da la Societad grischuna, di il directur da la WEKO, Rafael Corazza.

La communicaziun saja stada correcta, di il directur da la Cumissiun da concurrenza WEKO, Rafael Corazza. E perquai na vesa el era nagin basegn da far ina correctura en il cas da submissiun en la Val Müstair. «Nus avain in cler stadi dals meds da cumprova», argumentescha Corazza. «Nus avain decleraziuns e documents che na lubeschan betg in dubi raschunaivel ch’igl ha dà quellas cunvegnas da pretschs durant questas pre-sedutas.»

Pretensiun d’ina correctura publica da la WEKO

Gievgia saira aveva la Societad grischuna dals impressaris constructurs pretendì en ina brev adressada a la WEKO, che quella fetschia publicamain cler, che la Societad grischuna n’haja ni organisà ni saja stada participada a las cunvegnas da pretsch tranter ils impressaris en la Val Müstair.

«Igl è per nus inacceptabel, che il num da la Societad grischuna dals impressaris constructurs, sco betg participada partida a la procedura, vegn mess en in connex en la communicaziun da medias da la WEKO, che mussa il GBV sco organisatur da las cunvegnas da pretsch», aveva la Societad grischuna scrit tranter auter en la brev la gievgia saira e pretendì ina correctura publica da la WEKO.

Saveva Societad grischuna da las cunvegnas?

Resta anc la dumonda, sche la Societad grischuna dals impressaris constructurs saveva da quellas cunvegnas da pretsch en la Val Müstair? La societad grischuna di qua cleramain na. Tuts sajan sa tegnids vid il reglament che scumonda talas cunvegnas da pretsch e da lavur.

Che l’organisatur da questas pre-sedutas, pia la Societad grischuna dals impressaris constructurs, na duess betg avair savì tge che è succedì en questas sedutas ch'han gì lieu fin il 2008, è perencunter per Rafael Corazza mo grev imaginabel.

Pir l’emprima da diesch

La Societad grischuna dals impressaris constructurs prenda pir puspè posiziun cura ch’il rapport detaglià saja sin maisa. Las inquisiziuns da la WEKO cuntinueschan. Quella da la Val Müstair è pir stada l’emprima da totalmain diesch iquisiziuns en il Grischun. Pertutgadas èn tut en tut 40 interpresas.

