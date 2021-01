Suenter las naiveras da l'emna passada suondan questa gievgia ed il venderdi favugn e temperaturas da fin a 12 grads. In fenomen meteorologic gioga tar quest svilup ina rolla.

In midament da naiveras a temperaturas chaudas spetga nus la gievgia ed il venderdi. Tals midaments extrems ed insumma vents da favugn d'enviern na sajan però betg cundiziuns spezialas, manegia la meteorologa dad SRF Daniela Schmuki.

In cas pli spezial sajan percunter las naiveras da l'emna passada. Quellas sajan vegnidas chaschunadas da l'uschenumnà turnigl polar u per tudestg «Polarwirbel».

Il fenomen meteorologic, ch'ins po s'imaginar sco in turnigl grond, che sa sviluppa mintga atun sur il Pol dal Nord cur che quel survegn damain sulegl. Là influenzescha quel fin la primavaira il svilup da l'aura d'enviern.

Sche il turnigl polar è ferm e stabil tegna el tut l'aria arctica e fraida al Pol dal Nord

Sch'il turniglpolar è stabil, tegna quell tut l'aria fraida dal Pol dal Nord ensemen, uschia che quel resta en vischinanza dal pol. Cur ch'il turnigl è però instabil – e quai è stà il cas quest enviern enturn la fin da l'onn, po el rumper in ord l'auter. L'aria fraida vegn lura transportada tranter auter en l'Europa e pao uschia rivar fin en Svizra. Questa aria fraida che riva directamain or dal «jet stream», in vent fraid che circulescha al Pol dal Nord, ha influenzà tenor Daniela Schmuki las naiveras da l'emna passada.

Fingià il 2018 è il turnigl polar stà instabil

Er il 2018 cur ch'igl è vegnì mesirà en las regiuns autas muntagnardas las pli fraidas temperaturas dapi 30 onns, saja quest fenomen stà responsabel. Quella giada saja il turnigl polar rut en duas grondas parts, e l'aria arctica saja uschia rivada fin en Svizra.

Er questa emna na resti betg chaud. Suenter la gievgia e venderdi vegni Puspè pli fraid, quai però cun differenzas tranter las regiuns. Per part poi tenor SRF Meteo er naiver.