Da la fin november enfin la fin december han voluntaris e voluntarias da «Nez Rouge» purtà a chasa persunas che han bavì in magiel memia bler cun lur auto. La purschida è gratuita.

Ils voluntaris e las voluntarias da Nez Rouge han manà a chasa bunamain 15'000 persunas, durant ils dis da festa. Sulet la notg da Silvester èn 1'000 voluntaris stads en acziun ed han fatg radund in quart da tut ils transports da questas notgs passadas. Suenter dus onns extraordinaris ha l'acziun Nez Rouge prestà questa giada grosso modo la mesadad dals transports, cumpareglià cun avant la pandemia.

03:43 video Ina reportascha cun «Nez Rouge» Or da Telesguard dals 02.01.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 43 Secundas.

Arrivar segir a chasa

L'organisaziun da non profit «Nez Rouge» datti dapi 30 onns en l'entira Svizra. Dapi 10 onns er en il Grischun. Voluntaris e voluntarias portan a chasa tai e tes auto sche ti has bavì in magiel memia bler.

Tschintg gronds sponsurs e donaziuns finanzieschan l'organisaziun. Ina garascha a Cuira metta a disposiziun ils autos per ils voluntaris e las voluntarias da la secziun grischuna da «Nez Rouge». Tgi che na sa senta betg pli bain per ir a chasa cun ses auto po telefonar al numer gratuit. In team arriva e porta a chasa il client cun ses auto. Il service na custa nagut, ins po dentant pajar insatge voluntarmain. Ils raps van en la cassa da l'organisaziun.

audio Nez Rouge: servetsch da taxi cun voluntaris 03:57 min, ord Actualitad dals 05.12.2022. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 57 Secundas.

Ils autos dals clients vegnan controllads avant da partir. Sch'els han per exempel da quel temp anc montà pneus da stad, lura na pon ils voluntaris betg metter a chasa il client. Nizzegiada vegn la purschida da persunas en tut las vegliadetgnas. Er quest enviern è «Nez Rouge» puspè da viadi en il Grischun. Quai en las regiuns: Cuira, Tusaun, Lai, Claustra, Ragaz Bogn, Flem, Glion e Tavau. La centrala sa chatta tar Kuoni Transports a Domat che metta a disposiziun il local.

«Nez Rouge» Grischun