No Billag è era in privel per la Somedia

Betg mo la SSR fiss periclitada cun in gea a l'iniziativa No Billag, di Silvio Lebrument, il mainafatschenta da la Tele ed il Radio Südostschweiz.

Silvio Lebrument sa ch'il vent buffa mintgatant era pulit criv sin la fiera da las medias privatas. Mo l'iniziativa No Billag fa propi quitads ad el. Betg mo la SSR profitescha da la taxa da radio e televisiun, mabain era ina gronda part da las televisiuns e radios privats. Uschia era la Tele ed il Radio Südostschweiz che survegnan 6,7 milliuns francs mintg'onn. L’Uffizi federal da communicaziun paja ina contribuziun considerabla vid ils custs da gestiun, di Silvio Lebrument. Tar la televisiun fetschia quai ora circa 70%, tar il radio prest la mesadad dals custs.

« Senza quels daners na pudessan nus betg pli emetter noss program. » Silvio Lebrument

Somedia

Per il Grischun saja impurtant d'avair bunas medias electronicas. Quellas na sajan betg mo in’impurtanta funtauna d'infurmaziun per la populaziun mabain era impurtants portavuschs per nossa regiun. Sche quellas mancassian e sche nus na pudessian betg pli transportar noss messadi mabain stuessian retrair tut da las regiuns grondas fiss quai ina catastrofa. Tant per il sport regiunal, la politica chantunala ed era per ils artists e la cultura indigena. «Pliras vuschs impurtantas na chattassan betg pli udida.»

Quai vesa la cussegliera naziunala Natalie Rickli da la PPS tut auter. Natiralmain gioghian las medias electronicas privatas e regiunalas ina rolla impurtanta en nossa democrazia. Mo i saja donn che las medias privatas na veglian betg pli esser en concurrenza mabain prendian pli gugent las taxas.

« Ins sto schon sa tschentar la dumonda sche quai èn anc medias privatas. » Natalie Rickli

Cussegliera naziunala PPS

Ella na saja betg fieu e flomma per l’iniziativa No Billag. Mo i dovria ina reducziun da las contribuziuns. Ella sustegni perquai ina cuntraproposta che veglia sbassar la taxa da radio e televisiun sin anc 200 francs. Quai dessi era aria per las offertas privatas, è Rickli persvasa.

Mo uschia ina reducziun tutgass en emprima lingia las regiuns periferas, respunda Ladina Heimgartner, la directura da RTR. Blers servetschs e prestaziuns stuessan vegnir centralisads, probabel a Turitg. La Rumantschia ed il chantun Grischun perdessan en mintga cas. Il radio rumantsch accumpognia cun tut ils idioms e colorits locals e procurian uschia era per ina chapientscha tranter ils idioms. Cunzunt cun la televisiun saja RTR ina fanestra vers il rest da la Svizra.

« Nus essan in element impurtant da la lingua rumantscha che sviluppescha era vinavant il rumantsch. Sche RTR na fiss betg pli fiss quai ina gronda sperdita per il rumantsch. » Ladina Heimgartner

Directura RTR

Quai chapescha era Natalie Rickli. Mo tenor ella dettia era alternativas co ins pudessi mantegnair ina purschida rumantscha senza las taxas da radio e televisiun. L’iniziativa laschia avert da duvrar daners da taglia per finanziar in radio u ina televisiun.

« Sch’i dat en il Grischun in basegn per radio e televisiun per rumantsch po quai vegnir finanzià cun daners dal chantun che vegnan per part era da la gulivaziun da finanzas naziunala. » Natalie Rickli

Cussegliera naziunala PPS

Duain radio e televisiun vinavant vegnir finanziads cun ina taxa? Las Svizras ed ils Svizzers vegnan ad avair il davos pled en chaussa. Forsa gia l’entschatta da l’auter onn.