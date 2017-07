Nova gruppa d'iniziants Pro Quotidiana

Cun in appel online vegn appellà a mintga Rumantscha e Rumantsch da sa mussar solidarics. Per il futur da la gasetta dal di rumantscha sajan nus sezs responsabels.

Appel da solidaritad per «La Quotidiana» 1:34 min, sil punct dals 26.7.2017

Ina gasetta dal di rumantscha saja e restia indispensabla per la Rumantschia: Per preschentar sia vita, defender ses interess e surtut era per derasar e sviluppar il linguatg. Da quai è la gruppa d'iniziants cun Hans Caprez, Bernard Cathomas, Giusep Nay e Maria Cadruvi persvadida. Cun quai appel che va proximamain online via la nova pagina proquotidiana.ch duai il pievel rumantsch sa destadar. Sche blers suttascrivian l'appel saja quai è in bel signal envers Berna e las contractivas tranter la Lia Rumantscha, il chantun Grischun e la Confederaziun, per anflar ina soluziun transitoria ed era ina nova via a lunga vista per la gasetta dal di rumantscha.

RR actualitad 17:00