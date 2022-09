Cun in Aebi electric sin in vulcan

Dacurt han els tratg las emprimas rundas cun il transporter avant las medias e sponsurs. Il «terren», uschia sa numna il transporter che na fa nagina canera, lascha or naginas emissiuns ed haja dapli forza. Sviluppà il vehichel han ils trais collegas en lur lavuratori a Sevelen. La basa dal transporter è in Aebi tut «normal». Da quel han els montà or il motor da diesel per remplazzar quel cun in motor electric e sias cumponentas. Gia sco uffants han els zambregià ensemen vi da vehichels en l'Engiadina, il «terren» è dentant en mintga cas lur pli grond project.

In Aebi sin in vulcan fiss record mundial

Per pudair finanziar lur prototip han ils umens laschà vegnir endament ina sfida speziala per lur Aebi electric. Els vulan cuntanscher cun el in vulcan activ a Chile che è passa 6'000 meters aut. In'emprova er per il cudesch da records mundials. Il record duai lura er gidar a vender la maschina, la finamira saja numnadamain dad ir en producziun, di Patrik Koller.

A lunga vista vulain nus schon ir sin fiera cun quella tecnologia, dentant nus stuain far pass per pass.

In vehichel per vischnancas?

Sco cumpraders potenzials per il «terren» ha Patrik Koller en mira vischnancas, ovras electricas ubain territoris da skis. Forsa er purs, schegea che la maschina na saja betg ideala per exempel per lavurs sco far fain. I pudess lura esser che la battaria è vida suenter tschintg uras e sch'i plovia per exempel ch'ella na pudess lura betg vegnir chargiada entaifer temp util.