Roman Hug è il nov en la retscha dals tschintg cussegliers naziunals grischuns a Berna. El ha conquistà il segund sez per la PPS ed uschia gudagnà enavos il sez che la partida aveva pers avant quatter onns a la Partida socialdemocratica. Roman Hug ha bleras incumbensas. El è president da la vischnanca da Trimmis, el è president da la Partida populara grischuna, el ha in agen biro d'architectura, el è deputà dal Cussegl grond ed uss cusseglier naziunal.

Cler è: tut na dumogna l'um da 42 onns betg sut in tetg. El ha gia decis ch'el na vegnia betg a cuntinuar sco deputà dal Cussegl grond. Là veglia el far plazza per insatgi ch'ha era peda da sa focussar cumplainamain sin sia incumbensa, empè da far be mesas chaussas. Era cler per el è ch'el vul manar vinavant ses biro d'architectura ch'el haja bajegià si ils davos 18 onns.

Tge ch'el fa cun ses presidi da vischnanca ed il presidi da partida n'ha el anc betg decis. Là veglia el anc sa barattar cun ses collegas da partida e cun sias cunsuprastantas da la vischnanca.

In Grischun tras e tras

Roman Hug fa cun plaschair politica en l'executiva, el haja dentant era mussà ils davos nov onns ch'el sappia far politica en la legislativa en il Cussegl grond. El saja in tipic Grischun, magari forsa in zic in chau dir. A Berna vul el surtut s'engaschar per dapli federalissem, quai che giascha ad el sco president da vischnanca spezialmain a cor. El passentia ses temp liber gugent sin viadis, en la natira u va a chatscha.