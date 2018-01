Singulas vias da las vals lateralas da St. Anthönien èn bloccadas pervia da la naiv. Il privel da lavinas è aut – sin stgalim quatter.

Pertutgada è dapi mardi saira era la via a Partnun – in aclaun sur St. Anthönien. «Nus avain stuì dir giu a tut nos giasts», declera Ernst Flütsch che maina duas chasas d'albiert a Partnun. I haja dus meters naiv e radund 50cm naiv nova. Era il privel da lavinas è gronds. Tuttina na saja la situaziun betg gest precara, uschia Flütsch ch'è commember da l'organisaziun da la protecziun da lavinas. Per ils cas dals cas saja pront in stab da crisa.

« Singulas persunas ch'abiteschan en las plauncas periclitadas han tema. Uschiglio prendain nus quai tut cool. Cun da questas situaziuns essan nus disads qua en las muntognas. » Ernst Flütsch



Ristg da lavinas stgalim quatter

Era pervia dal vent ferm saja la situaziun da lavinas enturn St. Anthönien critica, conferma Gian Darms, expert dal institut da lavinas a Tavau. El po dentant quietar: «El mument quintain nus betg cun quai ch'ei vegn nauagiu lavinas fin en la val. Il stgalim quatter vala oravant tut per persunas che van a far turas en quest territori.» I saja numnadamain fitg simpel dad activar lavinas.

