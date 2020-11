Quest enviern vegn ad esser in auter ch'usità – grazia a l'obligatori da mascras. Cler funcziuna quai er cun las normalas mascras d'igiena. Cun guants e chapellina è quai dentant plitost stentus da trair en quellas. Perquai èn vegnidas sviluppadas las mascras d'enviern. Quai èn mascras en furma da mascras-culier, ch'ins enconuscha en quella furma gia per la pista, ussa simplamain cun ina funcziun da protecziun. Funcziunar funcziunescha quai sche la taila sezza protegia ni cun in filter ch'ins po metter en in satg dadens la mascra.

Ma betg mintga mascra è certifitgada e protegia propi la derasaziun dal virus. E la problematica è ch'ins na vesa da dadora betg sch'ina mascra d'enviern è certifitgada u betg. Gist era per ils territoris da skis, sco per exempel Tavau, è quai in obstachel. Perquai appelleschan els a l'atgna responsabladad.