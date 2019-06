Situaziuns dal mintgadi en ina citad – ins vegn plidentà d'organisaziuns caritativas sin via. Co van ils peduns enturn cun quellas situaziuns?

Co reageschan ils peduns cura ch'els vegnan plidentads sin via?

La gronda part da las organisaziuns ch'èn sin via, vulan gudagnar novs commembers e commembras per lur organisaziuns caritativas. Ina pitschna part da las organisaziuns sin via rimna er donaziuns per sustegnair projects.

Co reageschan ils peduns e las pedunas a Cuira?

Ils blers che nus avain dumandà, fan ina storta enturn las organisaziuns ed emprovan d'evitar il discurs. Quai fan els entras prender il telefonin enta maun e far sco sch'els telefonassan. Auters volvan il chau e miran en tschella direcziun. Blers ord mancanza da temp.

Tscherts stattan eri, sch'igl è ina tematica che interessescha els – tscherts era per la buna conscienza.

Igl è adina ina situaziun malempernaivla. Jau hai adina in zic nauscha conscienza sch'jau mon simplamain sperasvi. Ins duess gea s'engaschar caritativ.

