Sco mintg’onn datti transferiments da pazients e pazientas pitschnas tranter ospitals en Svizra. Quest onn è la situaziun dentant in zic pli tendida, cunquai ch'il persunal è stgars.

Avant l’enviern datti per ils ospitals intginas stretgas, quai cunzunt pervia dals virus. Tar uffants è il virus RS (virus synzytial respiratoric) derasà, che chaschuna problems da trair flad. Per ils ospitals nagut da nov, circa mintg’onn datti la situaziun che intginas pazientas u pazients han da vegnir transferids dad in chantun a l'auter. Quest onn vegn dentant vitiers la mancanza da persunal en il sectur da tgira ed uschia sa reducescha la capacitad.

Per ils pazients e las pazientas planisads avain nus letgs reservads, per quels e quellas che arrivan durant il di avain nus dentant da planisar ura per ura.

En temps enorms surpiglia l'Ospital chantunal Grischun a Cuira dus fin trais uffants per emna. Per il mument èn els er en in temp da fulla, han però anc plazza per uffants dad auters chantuns. La gronda part da quests han da visitar l’ospital pervia dal virus RS. Quests pon vegnir transferids en auters ospitals, cunquai che l’expertisa da Turitg n'è betg necessaria.