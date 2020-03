4 antilopas mazzadas per in unic schal

Els valan sco ina da las pli noblas textilias insumma, anc pli prezius che caschmir. Schals da shahtoosh, da l'uschenumnada launa dals retgs. Il problem: commerzi, cumpra e possess èn scumandads. Perquai che la launa vegn dal tschiru, in’antilopa dal Tibet ch'è fermamain periclitada e stat sut protecziun. Tuttina vegn ella anc adina fraudulada, perquai che mazzar ella è l’unica pussaivladad da survegnir sia launa.

69 schals confiscads – 276 antilopas pli pauc

Cunquai che las fibras èn fitg finas, dovri circa 3 fin 5 antilopas per producir in unic schal. Sin il martgà nair vegnan vendids schals per fin 25’000 francs il toc. In business lucrativ. L’administraziun federala da duana ha dacurt alarmà ch’il dumber da schals da shahtoosh che vegnan confiscads sin cunfin crescha puspè. Mo il december e schaner ha la duana confiscà 69 schals ch'eran da viadi en Svizra. 35 da quels a Castasegna, il portal principal per il turissem en l'Engiadin'Ota.

Quels che vegnan tschiffads cun in schal da shahtoosh ston pajar divers millis francs cauziun, il schal vegn confiscà ed il cas surdà al tribunal.

RTR Telesguard 17:40