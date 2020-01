Er la Partida cristiandemocratica grischuna ha dà or sias parolas per las votaziuns dals 9 da favrer: Ella propona in NA a l’iniziativa per «Dapli abitaziuns pajablas».

In GEA recumonda la PCD al «Scumond da discriminaziun pervi da l’orientaziun sexuala», sco er al credit d’impegn per il project «Renovaziun dal center da dietas al Plantahof a Landquart».

RTR novitads 07:00