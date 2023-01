Tgi che posseda in auto electric spargna en il Grischun bun 80% da la taglia per autos a motor. Cunquai che gia 46% dals autos ch'èn vegnids immatriculads il 2022 han in motor electric manca ina fulla daners.

Pliras partidas vesan in motiv d'agir: La PPS è cleramain da l'avis ch'ins duess auzar la taglia per autos electrics, cunquai che la finala tut ils autos nizzegian las vias. Er ils verdliberals èn da l'avis ch'i fiss d'agir. L'Allianza dal Center n'ha anc betg prendì posiziun. La Partida socialdemocratica vul sco suletta partida explicitamein sa tegnair vid ils rabats per ils autos electrics per promover vinavant l'attractivitad. In'autra vista ha la Partida liberaldemocratica che vul bain che manischunzs d'autos electrics pajan tuttina bler sco tschels, dentant duess la taglia per autos a motor en general vegnir sbassada. Quai or dal motiv che quella saja auta en cumparegliaziun cun auters chantuns.