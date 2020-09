Contact tracing, infurmar gruppas da ristga, respunder dumondas: Il coronavirus procura per blera lavur. Per dumagnar tut quella lavur dovri dapli persunal e dapli spazi.

Cun il coronavirus ha nagin quintà il mars. Uschia era betg il chantun. Ins ha dentant stuì reagir svelt sin la situaziun cun ina task force provisorica. Uss che la situaziun è sa calmada, vegnan las structuras reorganisadas per ina lavur pli effizienta.

Mascras enstagl da lantschas e buis

La partiziun «Covid-19» è sa chasada en l’anteriur bajetg da l'Uffizi da chatscha e pestga ch’ha entant midà chasa en il nov stabiliment «Sinergia». La midada è stada necessaria cunquai che dapli persunas vegnan en il futur a lavurar en questa partiziun. Planisà èsi da stgaffir ulteriuras 10 plazzas da lavur per persunas dal fatg or dals secturs da sanadad, organisaziun, dretg e communicaziun. Tenor la media chantunala, Marina Jamnicki, fa quai da basegn. Dapi l’entschatta sajan ils collavuraturs vegnids adina puspè a lur cunfins. Il coronavirus haja creà bleras novas incumbensas ch'èn betg da dumagnar senza in augment da persunal.

Ina da las emprimas partiziuns

Il chantun Grischun è in dals emprims chantuns ch’ha stgaffì ina tala partiziun spezialisada. Il mument sajan dentant era auters chantuns vidlonder dad installar in tal post. Previs ha il chantun Grischun da tegnair en funcziun la nova partiziun per in onn. Silsuenter vegn decidì, sche quella è era en futur anc necessaria.