Temperaturas in zic pli bassas, tuttina bler sulegl

L'aura sur ils dis da Pasca empermetta temperaturas miaivlas, vitiers datti bler sulegl. Il pli bel di vegni tenor SRF Meteo a dar durant il venderdi sontg, cun temperaturas enturn 20 grads en la regiun da Cuira. La sonda sa sbassan las temperaturas sin enturn 10 grads. Da Pasca ed il glindesdi da Pasca van las temperaturas lura puspè in zic ensi.

Sur la fin d'emna vegni tut en tut a dar bler sulegl, sulet la sonda bunura e vers il glindesdi èsi da quintar cun nivels. La prognosa per il glindesdi saja anc greva da far, manegia SRF Meteo. I è pussibel ch'i dat perfin en in u l'auter lieu intgins nivels – u perfin envers il suentermezdi en tscherts lieus intgins daguts da plievgia u naiv.