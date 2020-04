cuntegn

Pazienta periclitada - In di en la vita solitaria da Sandra Lutz

Sandra Lutz na va betg pli ord chasa – danor sch'ella sto ir tar il medi. Ir tranter la glieud fiss ina bler memia gronda ristga per ella. Perquai passenta ella mintga di en sias quatter paraids datiers da Berna. Ella ha documentà per nus in di en sia vita in pau solitaria.