Pendicularas Cuira cun novs abos e grondas sfidas

Oz, 17:23, actualisà a las 18:42

Ursin Lechmann

Per il mument è la situaziun finanziala buna. Ma en bun 2 onns scada ina contribuziun annuala da la citad da Cuira ed igl onn 2026 la concessiun per la gondla Känzeli - Brambrüesch. Per finanziar questa dovri igl agid da la citad ed uschia la bainvulientscha dal pievel.