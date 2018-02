Curt e concis

Diversas firmas Grischunas dovran fin il 2019 sur 200 inschigners en pli, però gia ussa han ellas difficultads da chattar persunal qualifitgà.

Il nivel da paja giu la Bassa saja pli aut che qua. Plinavant turnian be paucs inschigners suenter il studi en il Grischun.

En il program da la regenza è scrit, co ch'il chantun duai promover e sustegnair la situaziun d'economia en il Grischun.

Situaziun tar las firmas

La firma Oblamatik a Cuira construescha al Rossboden in nov bajetg. Sut bunas cundiziuns duess quel porscher 60 plazzas d'inschigners. Però gia oz han els problems da chattar la glieud: Dapi plirs mais hajan els scrit ora trais plazzas. «Il Grischun n'è tar ils inschigners betg sin il radar. Plinavant han els giu la Bassa in aut nivel da paja. Cun quel na pudain nus betg star a pèr», declera Katja Bartholed, la scheffa da persunal.

Era tar la INTEGRA Biosciences,ina firma da tecnologia a Zezras frunta la medema sfida. «Prest tuts studegian giu la Bassa, ma be ils Grischuns dal cor turnan puspè», manegia Elmar Morscher, il CEO dad INTEGRA.

In problem naziunal

Tenor Peter Moser, professur per economia publica tar la HTW, datti en l'entira Svizra memia paucs inschigners. Ils paucs ch'i dat, sa rimnan en ils lieus cun las bleras firmas, surtut en la regiun da Turitg.

Per schliar quel problem datti be duas opziuns: Lavurants da l'ester u dapli plazzas da studi.

Ch'in agen campus per la HTW vegnia a schliar ils problems Grischuns na craja el dentant betg. Gia oz sajan 80 pertschient dals students da la bassa, e suenter il studi turnian els era puspè aval.

Agen campus per la HTW: Ch'i vegnia a dar in agen campus è gia decidì dapi in pèr onns. Cun quel fiss la HTW pli vesaivla. Plinavant pudess la scola lura porscher dapli studis d'inschigners. La dumonda dentant è be, nua ch'il campus duess vegnir? La HTW sezza preferiss ina cumbinaziun tranter Pulvermühle e Neumühle a Cuira. Ma era Landquart vuless esser il lieu da la HTW. En la sessiun dal november vegn quel tema tractà en il Cussegl grond. Per las firmas, sco era per la citad da Cuira va quai dentant memia plan.

Strategia dal chantun

En il program da la regenza è nudà ina strategia per promover il lieu. Propi concret n'è quel però betg. Ils puncts centrals:

Il Grischun duai daventar ina insla da hightec ed attrair uschia dapli firmas da hightec. Pli enconuschent ch'il Grischun è, e pli attractiv ch'il chantun duess daventar sco lieu da lavur.

In agen campus da la HTW duess attrair dapli students e studentas en il Grischun. Sche quels fan lur studi qua, restan els plitost qua per lavurar.

Las fermezzas dal chantun, vesa l'Uffizi per economia e turissem surtut en la situaziun generala dal Grischun. Ina colliaziun cun l'A13, prest 500'000 m2 terrain per construir ed in aut standard da viver. Vinavant pon els relaschar las taxas chantunalas per fin diesch onns u sustegnair firmas innovativas directamain cun plirs milliuns francs.

