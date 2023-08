Per racolta da laina

La Reziaholz sto pajar passa in milliun francs taglia sin plivalur. Il Tribunal federal dat raschun a l’Administraziun federala da taglia. Lezza ha pretendì da la martgadanta da laina grischuna da pajar taglias era sin ses servetschs da racoltar la laina.

Taglia sin plivalur n’èsi betg mo da pajar tar la martganzia cun rauba – per exempel laina – mabain era sin servetschs. Cun gliez n’aveva la Reziaholz betg quintà, resp. ella n’ha betg considerà ina part da sias activitads sco servetsch.

Ad ina controlla avant tschintg onns ha l’Uffizi federal da taglia dentant reclamà e fatg valair, che la racolta da laina entras la Reziaholz u entras firmas incumbensadas da lezza da racoltar laina, saja da qualifitgar sco servetsch suttamess a la taglia sin plivalur. La martgadanta da laina stoppia pajar per ils onns 2013 fin 2017 anc radund 1,3 milliuns francs.

Nagins contracts en scrit

La Reziaholz – ina societad purtada da passa 20 vischnancas – ha recurrì. Avant dretgira ha ella fatg valair ch’ella portia la ristga da racoltar la laina ed ils pretschs per la laina sajan mintgamai vegnids fixads avant il tagl cun ils proprietaris da guaud. Ma mussaments per questas cunvegnas da pretschs n’ha la Reziaholz betg gì, pertge ella ha mintgamai fatg giu tut be a bucca cun ils proprietaris da guaud.

Sa basond sin rendaquints da la Reziaholz ha tant il Tribunal administrativ a Son Gagl sco suenter era il Tribunal federal a Losanna decidì ch’i sa tractia tar las racoltas da laina da servetschs suttamess a la taglia sin plivalur.

Ils rendaquints mussian numnadamain ch’ils custs da racolta sajan vegnids adossads entiramain als proprietaris da guaud, per il solit vischnancas. Il Tribunal federal ha publitgà sia sentenzia il glindesdi passà.

Tgi paja quest quint da taglia?

La Reziaholz è ina societad cun ­responsabladad limitada (GmbH). Ils societaris èn passa 20 vischnancas sco Cuira, Scuol, Zernez, Flem u Ziràn-Reschen e singulas corporaziuns. Las grondas cumparts possedan Surses, Landquart ed Arosa. Quai resorta dal register da commerzi.

Tgi che paja il quint da taglia sin plivalur da passa in milliun francs n’è betg cler. Il mainagestiun Romano ­Costa n’ha sin dumonda da la FMR anc betg vulì s’exprimer. Cler è dentant che la Reziaholz n’è betg pli activa en la martganzia da laina. Bunamain tuttas indicaziuns sin sia pagina d’internet èn stizzadas.

Era l’organisaziun successura – la Holzvermarktung Graubünden SA – na vul betg dar scleriment e na vul era avair da far nagut cun la Reziaholz. Las parallelas tranter las duas firmas èn dentant evidentas.

Omaduas han il medem layout da la pagina d’internet. Il mainagestiun da la Holzvermarkktung Graubünden SA Michael Beck era pli baud il maina­gestiun da la Reziaholz. Tenor il cudesch da commerzi han omaduas firmas la medema adressa da domicil a Landquart. Las persunas cun procura tar la Reziaholz sesan era en il cussegl d’administraziun da la Holzvermarktung Graubünden SA.