A Tavau duai dar in nov center per proteomica. La regenza grischuna ha incumbensà l'Institut svizzer da retschertgas davart allergias ed asma a Tavau d'installar in tal center cun ina professura speziala. Uschia duain vegnir rinforzadas las premissas per la perscrutaziun d'emprima qualitad en Grischun.

Proteomica Sut la noziun proteomica chapeschan ins in champ spezial che s'occupa da la perscrutaziun da tut ils proteins che vegnan avant en ina cella ubain en in organissem cumplex. Tut quels proteins ensemen vegnan numnads proteom. Quest proteom è dinamic e suttamess a midadas cuntinuantas.

Il nov center duai metter ses focus da perscrutaziun sin ils secturs allergologia/immunologia, medischina da precisiun, biomarcaders e medischina regenerativa. Ils resultats da la perscrutaziun duain gidar a chapir meglier las basas molecularas da tschertas malsognas. Tras quai pon vegnir identifitgads biomarcaders e sviluppads sin basa da quels novas terapias persunalisadas.

Per la durada dal project dal 2020 fin 26 stat a disposiziun ina contribuziun totala da maximalmain 3,5milliuns francs - cun resalva ch'il cussegl grond approveschia il preventiv.