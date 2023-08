Per l'onn 2024 vegnan las tariffas d'electricitad en il provediment da basa a crescher per radund 7%. Uschia sto ina chasada quintar cun custs supplementars da 95 francs per il diever d'energia annual da 4'500 uras kilowatt. Quai communitgescha il concern d'energia grischun.

La raschun principala per l'augment saja l'introducziun da las reservas d'enviern. Quellas ha il Cussegl federal stgaffì per evitar ch'i dettia ina mancanza d'energia l'enviern. Ils custs per questas mesiras d'urgenza vegnan cuvrids cun la tariffa per utilisar las raits. Quellas s'augmentan per 13% e resultan ensemen cun la tariffa d'energia e las taxas legalas a Confederaziun ed a vischnancas en l'augment prevesì.

