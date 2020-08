Las lavurs da construcziun dal nov tunnel da l’Alvra ch’èn en la 7avla stagiun han retard. Sco quai che Christian Florin, il manader infrastructura da la Viafier retica ha ditg envers RTR, na saja betg pli da quintar, ch’il tunnel possia vegnir avert la stad da l’onn 2022 sco planisà oriundamain.

La clera finamira da la Viafier retica saja da pudair avrir il nov tunnel l’atun dal 2023, e suenter bajegiar enturn il tunnel vegl en in tunnel da segirtad. Pervi dal retard quinta la Viafier retica cun custs pli auts, tuttina na duai il preventiv da 360 milliuns francs betg vegnir surpassà per dapli che 10%. Las mesiras supplementaras en connex cun il coronavirus hajan chaschunà enfin ussa custs da radund in milliun francs.