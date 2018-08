Tar las midadas vai tranter auter per las zonas da paus ed ils corridors per la selvaschina, communitgescha l'uffizi per il svilup dal territori. Uschia vegnia stgaffì ina basa per che las vischnancas pon fixar las zonas en la planisaziun locala.

Il chapitel da las auas e la pestga fixescha tranter auter da nov tenor tge metodas ch’ils spazis d’aua ston vegnir fixads.

Las adattaziuns dal plan directiv chantunal èn exponidas las proximas 4 emnas.

