«Pli social, pli gest – in futur per tuts»

Era sche l’emprim da matg n’è nagin firà en il Grischun. Festivà il di da la lavur, èsi tuttina vegnì a Cuira sin la plazza dal teater. L’interess vid las festivitads era malgrà il pled dal cusseglier naziunal Cédric Wermuth plitost pitschens.

Bundant 100 persunas èn sa radunadas il glindesdi saira sin il plaz da teater a Cuira per festivar en ina tenda il di da la lavur. Tranter quels era il cusseglier naziunal da l’Argovia, Cédric Wermuth ch’ha tegnì ses pled da festa sut la devisa da quest onn: «pli social, pli gist: futur per tuts». Uschia ha el tranter auter tematisà l’ostilitad cunter ils esters en Svizra ed en l’entira Europa u era la malgistadad, co la facultad è repartida. «Ils ritgs vegnan adina pli ritgs, era grazia al parlament a Berna», rinfatscha Wermuth en ses pled.

Tegn mintgatant era pled avant be 5 persunas

Ch’el ha tegnì ses pled avant uschè pauca glieud, n’ha dentant betg disturbà el. «Jau tegn mintgatant sco cusseglier naziunal era pleds avant be 5 persunas. E gist tar dis sco l’emprim da matg è l’intent pli impurtants ch’il dumber da quels ch’èn preschents e taidlan insumma tiers», di Wermuth. Da quest maini èn era auters socialdemocrats, uschia per exempel era il cusseglier guvernativ da la PS dal Grischun, Martin Jäger ch’è da l’avis ch’i n’importa betg quantas persunas èn preschentas a l’emprim da matg, al di da la lavur, mabain da far vegnir conscient tge valurs ch’èn impurtantas ad ins.

Forsa era in segn ch’i va bain cun nus

Che be 100 persunas èn stadas a festivar il di da la lavur a Cuira, mussia pli probabel era ch’i giaja bain cun nus en Svizra, manegia il cusseglier da la citad da Cuira, Patrik Degiacomi. Il sistem da la segirtad sociala funcziuneschi ed la glieud haja lavur, per gronda part era bain pajada. Ch’i haja dentant pauca glieud quest onn, na lascha el betg valair, almain betg pli pauca ch’ils ultims onns a las festivitads da l’emprim da matg a Cuira.