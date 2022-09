Scumond absolut da far fieu per gronda part schlià

Il scumond da far fieu absolut en il Grischun è schlià da la vart dal nord da las Alps. Il scumond resta dentant per las valladas dal sid. Sco l'Uffizi per guaud e privels da natira scriva, haja surtut la plievgia da las ultimas emnas e las temperaturas sbassadas calmà la situaziun. Tuttina èsi da resguardar ch'il terren en ils guauds è anc adina sitg ed il privel per incendis da guaud resta considerabel.

Cun grillar èsi perquai da far fitg gronda attenziun: Fieus dastgan ins far be en fuclars fixs e quels ston ins exnum stizzar avant che bandunar la plazza da grillar. Products da tubac e battafieus na dastgan ins betg simplamain bittar davent.



Per zonas d'abitadi (Siedlungsgebiet) na vala il scumond chantunal betg. Là vala vinavant l'ordinaziun da las vischnancas.

La situaziun da questa stad

Pervia dal grond privel d'incendis da guaud aveva il chantun relaschà questa stad in scumond absolut da far fieu per grondas parts dal Grischun. La situaziun da sitgira da questa stad n'era tenor Andrea Kaltenbrunner da l'Uffizi da guaud e privels da la natira betg in novum, però era betg la regla. Stads da chalira sumegliantas cun ina perioda uschè lunga da scumond absolut sajan stadas il 2003 e 2018.

audio Situaziun actuala n'è betg in novum, ma er betg la regla 02:31 min, ord Actualitad dals 22.07.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 31 Secundas.

Perquai aveva il chantun piglià ulteriuras mesiras per il cas dals cas. Tranter auter aveva il chantun preparà material per cumbatter incendis da guaud. Plinavant eran ils lais cun aua da stizzar vegnids emplenids ed amplifitgads cuntinuadamain. Quitads fascheva Andrea Kaltenbrunner cunzunt per il cas ch'in guaud da protecziun fiss ars. Uschia perdess quel sia funcziun da proteger in territori per plirs onns.

Spettar sin la plievgia

Pervi da la chalira e sitgira sur emnas n'avevan er singulas plievgias betg pudì midar la situaziun. La bell'aura ed ils dis cun bler vent avevan vinavant setgentà ils terrens dals guauds. Sut quellas cundiziuns possia in fieu sa derasar fitg spert. Er singuls urizis na gidian actualmain betg sco Andrea Kaltenbrunner da l’uffizi da guaud e privels da la natira aveva ditg envers RTR.