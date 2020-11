Il rumantsch ed il talian èn definitivamain sutrepreschentads en l’Administraziun federala. Il center per democrazia ad Aarau ha prendì sut la marella la plurilinguitad tar la Confederaziun e constatà ch’i dat ina gronda discrepanza tranter teoria e pratica. Radund 60% dals 67 uffizis federals na resguardan betg la represchentanza proporziunala postulada per las minoritads linguisticas. Per la Rumantschia è la situaziun anc mendra: En 82% dals uffizis èn ils Rumantschs proporziunalmain sutrepreschentads.