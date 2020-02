«Jau muriss atgnamain anc gugent en praschun», «...e lura ha el pitgà 19 giadas sin mai cun ina sibla», «Jau hai gia insaquantas giadas stuì prender in praschunier giu da la suga» – quai èn insaquants citats da persunas che lavuran u vivan en la nova praschun a Cazas Tignez, ina praschun trais giadas uschè gronda sco il vegl Sennhof a Cuira. Las persunas èn giasts en il nov podcast da RTR cun il num «PodKnast». En quel raquintan il survegliader, la spirituala, la directura, la dunna che ha survivì, il schef da segirezza, il directur da giustia ed il praschunier da lur mintgadi. E quai poss jau gia empermetter: i vegn magari trist, magari malempernaivel, magari er legher ubain tut enina, dentant adina interessant. Mintga emna pudais tadlar qua ubain sin Spotify ed Apple Music novas episodas – per rumantsch, ed er per tudestg.

Il survegliader

«Jau stoss anc magari prender in praschunier giu da la suga», di Daniel Solenthaler, dapi 17 onns survegliader da praschun en il Grischun. En il PodKnast na raquinta el dentant betg be dals muments brutals, mabain er dals leghers da ses mintgadi.

La spirituala

«Jau muriss atgnamain anc gugent en praschun», di sora Veronika che lavura dapi tschintg onns sco spirituala en praschun e vegn perquai uschè datiers sco quasi nagin auter als praschuniers, numnadamain enfin en l'olma.

Las brevs, part I

«Cur ch'jau hai l'emprima giada vacanzas da qua, fatsch jau suicidi», uschia scriva in praschunier ch'è stà ils onns 80 en il Sennhof en ina brev da cumià a sia famiglia. Nus prelegiain insaquantas brevs, igl è bain fitg voyeuristic, ellas mussan dentant sco nagut auter ils patratgs e sentiments d'ina persuna en praschun.

