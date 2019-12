Betg reelegì. Sia dunna haja vis quai main dramatic, di Heinz Brand cun in surrir. Ella haja ditg ch’ella stettia mal per el mo ch’els vegnian a cuntinuar ensemen la via.

Per el saja la dumengia d’elecziun ils 20 d’october dentant schon stada ina pulita frida, di Heinz Brand. Mo 4'000 vuschs dapli ed els avessan pudì segirar ses sez a Berna. Dà hajan els tut, sajan era stads preschents en il chantun. Nua ch’i haja mancà na sappia el betg, di Heinz Brand.

Jau na pos betg ma far renfatschas ch'jau haja fatg memia pauc. Jau na ves era betg tge ch'jau hai fatg fallà.

Las votantas ed ils votants dal Grischun hajan simplamain vulì trametter autras persunas a Berna. Quai saja da respectar.

Nagin president grischun dal Cussegl naziunal

Ma dischillus saja el schon. Quai cunzunt perquai ch’el avess pudì surprender il presidi dal Cussegl naziunal l’auter onn e cun quai daventar il pli aut Svizzer. Quai avess el schon fatg gugent, era per render pli visibla la situaziun dal Grischun sco chantun muntagnard ch'ha da sbatter cun difficultads economicas e demograficas.

Tut en tut miria el dentant enavos cun cuntentientscha sin quels otg onns ch’el haja pudì politisar a Berna. El haja era pudì muventar insatge. Per exempel cun sia moziun che ha pretendì ch’il Cussegl federal preschenta mesiras concretas co sustegnair las regiuns muntagnardas. U en il sectur da la sanadad cun l’artitgel d’experimentar, cun il qual las cassas da malsauns vegnan a survegnir la pussaivladad d’evaluar concepts innovativs per la segirada da malsauns.

Natiralmain ch’el haja era gì da magunar inqual terrada, conceda Heinz Brand e numna la realisaziun da l’iniziativa cunter la migraziun da massa e sco segund la lescha davart las abitaziuns secundaras.

Jau crai ch’il Parlament federal n'ha anc mai fatg uschè ina schletta lescha. E las consequenzas negativas sentin nus ussa.

Vinavant activ en la politica da sanadad

Malgrà tut quai, lev n’èsi betg da dar adia. Cunzunt ils contacts persunals cun tscherts parlamentaris vegnian a mancar ad el. Da l’autra vart saja el ussa cuntent d’avair puspè dapli temp, che l’agenda n’è betg pli uschè pulpida.

President da Santésuisse vegnia el a restar il mument, di Brand, ch'ha surprendì il presidi da l’organisaziun da las cassas da malsauns avant quatter onns. En dumondas dal provediment da la sanadad vegnia el perquai era suenter ses temp sco parlamentari federal a prender posiziun.

Ussa na stos jau betg pli prender resguard sin mes mandat politic. Jau poss uschia m’exprimer pli fitg sin il punct e pli giz ch'enfin ussa.

Svanir dal tut da la tribuna politica naziunala na vegn Heinz Brand pia betg.

