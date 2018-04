Or da Telesguard dals 04.04.2018.

Quatter persunas èn vegnidas arrestadas. Ina persuna è anc sin la fugia.

Trais dals arrestads eran sa zuppads en la valischera d'in auto.

La polizia ha er chattà ina gronda part dal bain engulà tar ils arrestads.

Suenter avair publitgà fotografias dals deliquents ch'han assaglì ina bischutaria a Samignun, ha la polizia survegnì plirs indizis. In'indigena aveva rapportà ch'ella haja vis ina da las persunas accusadas en in auto a Samignun. La polizia ha sin quai chattà l'auto, ils sezs eran però vids. Cun examinar pi bain l'auto, han ins però chattà trais umens en la valischera. Quels ha la polizia arrestà.

Ed er in quart um è vegnì arrestà perquai ch'el vegn accusà da star en connex cun l'assagl. Ina persuna è anc sin la fugia.

Chattà bain engulà

Tar ils accusads ha la polizia era chattà ina gronda part da la rauba engulada. La rauba engulada ha ina valur da pli che 1 milliun francs. I sa tracta cunzunt dad uras da bratsch.

L'assagl dal mardi

A Samignun hai mardi enturn mezdi dà in assagl da rapinament sin ina butia d'uras e da bischutaria. Tschintg persunas armadas e mascradas han sblundregià las vitrinas da la bischutaria a Samignun. Suenter èn els fugids en in auto ch'els avevan engulà. Quel han ils delinquents suenter laschà enavos tranter Samignun ed il cunfin cun l'Austria. La polizia suppona ch'els sajan silsuenter fugids cun in ulteriur auto. Persunas na sajan tenor lur infurmaziuns betg vegnidas blessadas.

Delinquents èn vegnids filmads

Ina camera da surveglianza aveva filmà il rapinament. La polizia ha la mesemna publitgà las fotografias , il link avra en ina nova fanestradals delinquents e tschertgà perditgas. Questas duain contactar tar il post da polizia a Scuol (081 257 66 00).

