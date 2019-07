Da nov pon burgais cuntanscher il spurtegl online da la polizia chantunala dal Grischun era sur in’app. Sco la polizia scriva, saja il spurtegl virtual vegnì renovà cumplettamain e stettia di e notg a disposiziun a la populaziun.

Ussa pon burgais duvrar l’app per annunziar, tranter auter, donns materials u velos engulads. Plinavant pon els era emplenir ora la dumonda per in permiss da cumprar in’arma sur l’app. L'applicaziun pon ins chargiar giu per Android ed iOS.

La nova funcziun online chattais Vus qua: Link sin pagina tar e-police , il link avra en ina nova fanestra

RR novitads 15:00