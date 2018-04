A Samignun hai mardi enturn mezdi dà in assagl da rapinament sin ina butia d'uras e da bischutaria. La polizia tschertga anc adina ils rapinaders ed ha uss publitgà fotografias.

Tschintg persunas armadas e mascradas armadas han rumì ora surtut uras or da las vitrinas da la bischutaria a Samignun. Suenter èn els fugids en in auto, ch'els avevan avant angulà. Quel han il delinquents lura laschà star tar il tranter Samignun ed il cunfin cun l'Austria. La polizia suppona ch'els sajan silsuenter fugids cun in ulteriur auto.

Persunas na sajan tenor lur infurmaziuns betg vegnidas blessadas.

Delinquents èn vegnids filmads

Ina camera da surveglianza ha filmà il rapinament. La polizia ha uss publitgà las fotografias , il link avra en ina nova fanestradals delinquents e tschertgia perditgas che pon far indicaziuns davart l'assagl da rapinament u ils delinquents. Tals duain contactar tar il post da polizia a Scuol (081 257 66 00).

