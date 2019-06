Suenter 12 onns ha l'EMS-Chemie puspè avert las portas ed envidà in e scadin per dar in sguard davos las culissas. L'eveniment ha attratg bleras visitadras e visitaders a Domat. Gia da mezdi eran varga 5'000 persunas sin l'areal da la fatschenta.

Sensibilisar e mussar impurtanza

Ina finamira dal di è segiramain stada da sensibilisar la glieud per la lavur da la fatschenta. Tge fa la EMS-Chemie insumma? Tge vegn producì? Nua operescha la fatschenta?

Tuts preschents han gì la pussaivladad da dar in sguard davos las culissas. Ins ha per exempel pudì guardar, co il material sintetic vegn pachetà e transportà. La EMS-Chemie ha plinavant er fatg attent, nua che lur material sintetic sa tschenta la fin finala. Ed igl è blers products che cuntegnan il material. Per exempel:

autos / velos

telefonins / tablets / consolas da gieus

egliers / fiers electrics / chazzettas

Interpresa mundiala Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La EMS-Chemie posseda societads affiliadas e posts da lavur sin plirs continents. La fatschenta è activa en l'Europa, en l'America dal Nord, l'America dal Sid ed era en l'Asia. Lieu central resta dentant vinavant la Svizra – ed uschia er Domat.

Spectacul e show...

Sper far attent sin la lavur en la fatschenta hai dà bleras autras chaussas da vesair sin l'areal. Sper shows dals pumpiers spezialisads da la gruppa EMS e bleras preschentaziuns da musica, hai dà ina roda gronda e differents stans. Plinavant han tut ils visitaders gì la pussaivladad da consumar liongias e bavrondas gratuitamain.

...sulettamain propaganda?

Cunquai che las elecziuns per il cussegl naziunal (october 2019) stattan avant porta, pon ins interpretar quellas acziuns al di da las portas avertas sco part dal cumbat electoral da Magdalena Martullo-Blocher. Là vul la manadra da l'EMS-Chemie numnadamain defender ses sez per la PPS.

La cussegliera naziunala dal chantun Grischun na vesa l'occurrenza però tuttavia betg sco part da sia campagna:

Oz stat la fatschenta en il center. Las elecziuns èn l'october. Ed oz na discurrin nus era betg da la politica.

Tuttina conferma ella ch'i saja er impurtant tar politichers da mussar tge che è ses background e tge ch'è sia lavur.

RR actualitad 07:00