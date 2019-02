Pazients da cas urgents duain en l'avegnir avair la saira e las fins d'emna in sulet post da consultaziun a Cuira. La nova pratica per cas urgents, gestiunada sco societad acziunara, è in project communabel da l'uniun da medis da Cuira e da l'ospital chantunal.

Ella duai avrir sias portas a partir dals 3 da zercladur en las localitads da l'Ospital chantunal dal Grischun. Gia la fin schaner è per quest intent vegnida fundada la Notfallpraxis Chur AG.

Unir las forzas per optimar la lavur sin omaduas varts

Raschun ch'ils medis e medias da chasa da Cuira e l'ospital chantunal uneschan las forzas è ch'ins vul far frunt a dus svilups. D'ina vart ha l'ospital chantunal il problem che adina dapli pazients cun bagatellas sco p. ex. in det rut vegnan sin la staziun d'urgenza. Els occupan uschia tenor il schefmedi Thomas Müller spazi ch'è atgnamain previs per tgirar cas pli grevs. Quai malgrà che Grischunas e Grischuns giajan en cumparegliaziun cun auters chantuns anc relativamain pauc directamain en l'ospital.

Da l'autra vart la situaziun dals medis da chasa a Cuira: Sco en divers lieus en il Grischun ston er els reparter ils servetschs d'urgenza sin adina pli paucs medis. Plinavant vegnian durant quests servetschs d'urgenza ch'els ston porscher ils ultims onns er adina pli paucs pazients, uschia la media da chasa e commembra dal cussegl d'administraziun da la nova pratica, Karin Ludwig-Schmid.

Avantatgs per pazients e medis

Cun la nova pratica possian ils medis da chasa collavurar anc meglier cun ils medis da l'ospital. Uschia possian els p. ex. era discutar svelt ina giada in cas sche necessari e las vias sajan er curtas, di Karin Ludwig-Schmid. Per l'autra hajan els sco medis e medias lura lavur e betg temp da spetga cura ch'els hajan servetsch d'urgenza.

Per il pazient e la pazienta fa la nova purschida in pau pli simpel tut en in cas d'urgenza. La saira u la fin d'emna datti numnadamain in lieu ed in contact nua ch'el/ella po sa drizzar. La dumonda ospital u media da chasa na sto el betg pli respunder sez en quest mument.

Respargn ord vista da l'ospital

Per il schefmedi da la staziun d'urgenza, Thomas Müller è cler: La nova pratica communabla porta per els in respargn. Quai grazia al fatg che la staziun d'urgenza da l'ospital cun sia infrastructura pli cumplexa na vegnia en l'avegnir betg pli occupada cun cas da bagatella.

Ord vista dals medis e medias n'ha Karin Ludwig-Schmid anc betg vulì far ina prognosa sch'i vegnia pli bunmartgà, pli char u sch'ils custs restan tuttina. Per els munta la nova pratica sut il stritg numnadamain er dapli lavur cunquai ch'i dat pli blers servetschs d'occupar.

