Dus projects grischuns èn nominads en la categoria innovaziun per il Premi MILESTONE 2020:

Bike Kingdom Lai è nominà per la consequenta realisaziun dal tema biking. Sco emprima destinaziun insumma haja Lai lantschà ina app aposta per ils bikers. Quella transfereschia la muntogna en in gieu virtual e saja uschia in accumpagnader digital per l'aventura Bike Kingdom, scriva MILESTON.

GrischunViva è nominà per sia colliaziun singulara tranter culinarica e regiunalitad. I sa tractia qua d'in project incumparabel sur plirs onns che promovia e rinforzia il lieu Grischun sur il tema nutriment e culinarica, scrivan ils organisaturs da Milestone.

Tut en tut èn vegnids nominads per la categoria innovaziun 6 projects ord radund 70 candidaturas da l'entir pajais. Il premi MILESTONE EXCELLENCE IN TOURISM vegn surdà dapi passa 20 onns a projects innovativs e persunalitads dal turissem svizzer – e quai communablamain dal Secretariat statal per economia SECO, HotellerieSuisse e hotel revue.