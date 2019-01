Premi Watt d'Or per in project Grischun

Or da Telesguard dals 10.01.2019.

Mintga onn surdat l'Uffizi federal d'energia il premi Watt d'Or. Cun il premi vegnan ils megliers projects d'energia d'interpresas e da scolas autas onurads. Il Watt d'Or n'è betg dotà e duai simplamain procurar per dapli popularitad ed attenziun als projects. Il premi vegn surdà en quatter differentas categorias.

Tecnologias d'energia: DEPsys SA ed IBB Energie AG cun il project «GridEye»

DEPsys SA ed IBB Energie AG cun il project «GridEye» Mobilitad cun effizienza energetica: BLS AG ed universitad Basel cun il project «NINA»

BLS AG ed universitad Basel cun il project «NINA» Edifizi e spazi: Fundaziun Habitat e ADEV societad d'energia cun il project «Erlenmatt Ost»

Fundaziun Habitat e ADEV societad d'energia cun il project «Erlenmatt Ost» Energias regenerablas: dhp technology ed IBC Cuera cun il project «HORIZON»

Watt d'Or per ina firma grischuna

In tetg da solar ch'ins po faudar, quai è il project «HORIZON» da la firma da start-up dhp technology che ha gudagnà in dals premis. Il tetg solar è vegnì installà l'avust per incumbensa da la firma IBC, il furnitur d'energia ed aua da Cuira, sur la serenera ARA a Cuira. La serenera producescha mintg'onn 540'000 uras kilowatt. Quai è circa 20% da l'energia che la serenera ARA dovra. Il tetg solar ha ina surfatscha da 4'150 meters quadrat.

RR actualitad 07:00