Las puras ed ils purs grischuns san guardar enavos sin ina buna stad d'alp: Il chaschiel d'alp 2020 ha persvadì. Il venderdi suentermezdi han 12 expertas ed experts valità al Plantahof a Landquart 72 chaschiels d’alp – trais da quels chaschiels d’alps da chauras. 14 medaglias d’aur, 8 medaglias d’argient e 9 medaglias da bronz èn vegnidas repartidas.

Il victur dal di è il chaschiel da l’alp Tambo da Felsberg/Favugn.

Dapli vatgas mamma che vatgas da latg

Sper ina buna stad cun bler sulegl, avunda plievgia e bler latg datti dentant er insatge, che fa quità a la scola agricula dal Plantahof. Per l’emprima giada eran dapli vatgas mamma che vatgas da latg ad alp. Quest trend na pericliteschia betg il chaschiel d’alp, ma ins stoppia tegnair en egl la situaziun, di Töni Gujan, il responsabel per las alps tar il Plantahof.

Ina da las raschuns per quella tendenza saja il bass pretsch da latg. Ils purs hajan da ponderar bain, sch'els veglian acceptar durant nov mais pretschs bass da la chascharia per avair persuenter chaschiel d’alp, di Töni Gujan.

Ins sappia dentant betg generalisar che vatgas mamma sajan finanzialmain pli attractivas che vatgas da latg. Ma vatgas da latg dettian in tant dapli lavur che vatgas mamma. Cun vatgas mamma saja perquai pli tgunsch pussaivel, dad avair in bain puril ed ir anc a lavurar daspera, di il responsabel per las alps tar il Plantahof.

Avair la medema lavur sper il bain puril sco in pur da vatgas mamma na giess mai cun vatgas da latg.

Grond interess vid chaschiel d’alp

Schegea che las cifras da vatgas da latg che van ad alp van enavos – l’interess vid il chaschiel crescha. Uschia hajan surtut butias da bains purils en la Surselva vendì dapli chaschiel d’alp ch’ils onns avant.

Quai è dad ina vart pervia dals blers turists Svizzers, che han fatg vacanzas en Grischun ed han cumprà products d’alp. Da l'autra saja dentant puspè vegnì pli impurtant da mirar sin la regiunalitad, di Töni Gujan.