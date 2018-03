Il triep al Calanda pudess survegnir quest onn per la sisavla giada pitschens. Normalmain è ina luffa suenter massa veglia per survegnir anc ina giada pitschens. Sch'ina autra luffa surprenda da manar quest triep, na pon ins uss però anc betg dir.

«Cun il triep sa teoretic capitar tut», di Adrian Arquint, il manader da l'Uffizi da chatscha, «a nus manca l'experientscha per valitar quai». Normalmain ha ina luffa enturn sis giadas pitschens. Suenter perda ella per il solit sia posiziun sco alfa (manadra dal triep). En il triep ha be la manadra la schanza da survegnir pitschens. I dat las suandantas pussaivladads co i pudess ir vinavant cun il triep:

Il triep sa schlia, mintga animal va sia atgna via.

Ils lufs pitschens cumbattan per la posiziun da l'alfa.

La luffa ha anc vinavant chagniels. Lura resta tut sco quai ch'igl è.

Legenda: Ils chagniels al Calanda: fotografà il fanadur d'ina trapla fotografica. Uffizi da chatscha

«In segund triep è bain pussibel»

Dals otg pitschens che tutgan anc tar il triep èn sis chagnolas. Cura che novs chagniels naschan, ston quels otg partir. Sch'ina da quellas chagnolas inscuntra pli tard in auter luf, èsi pussaivel ch'i dat en paucs onns in nov triep en Grischun. «Pli bleras luffas che nus avain, e pli probabel ch'i dat in segund triep en Grischun», declera il manader da l'Uffizi da chatscha e pestga. En Grischun datti sper ils lufs al Calanda anc tschintg fin set auters animals.

Il pli probabel savessi per il mument dar in nov triep en Engiadina u en ils conturns dal Parc Naziunal. Là viva per il mument in luf fitg datiers d'ina luffa. Cun in nov triep possian ins però quintar pir ils proxims onns. Ils lufs han be ina giada l'onn pitschens – mintgamai il pli tard il mars.

Actualitad 12:00