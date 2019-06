La Pro Infirmis Grischun ha investì l'onn passà bunamain 533'000 francs per sustegn e per agid direct. Quai è in augment per radund 115'000 francs u pli che in quart dapli che l’onn avant. Sustegnidas finanzialmain èn vegnidas radund 320 persunas cun impediment. Quai ha communitgà l’organisaziun.

Las uras da cussegliaziun sociala sajan sa reducidas levet sin radund 8’800. En ils centers da cussegliaziun da Cuira, Glion, Samedan e Tavau ha Pro Infirmis cusseglià passa 850 persunas cun in impediment e lur persunas da referiment. En il center sajan savens stadas dumondas giuridicas e dumondas cumplexas en connex cun las assicuranzas socialas.

