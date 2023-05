Punct a las 13:00 han avert las portas da l'emprim «Bergflohmarkt» a Cuira. La glieud stat en colonna, la purschida è fitg dumandada. Svelt è la sala dal Titthof betg mo plaina cun vestgadira ed utensils da sport, mabain era cun glieud. La rauba mida possessur ed ils e las vendidras dals stans èn cuntents ed era surstads dal success.

Stans da persunas privatas ed in stan da reseller

25 maisas èn stans da persunas privatas, 8 da butias. Ma quellas han be pudì vender il material da las stagiuns passadas ed era be material ch'è reducì, di l'organisatur Andy Roth. Ensemen cun sia dunna ha el organisà quest event per l'emprima giada. Cun in team da var 15 persunas han els realisà questa emprima ediziun.

audio Bergflohmarkt: Emprima fiera da products da muntogna 04:44 min, ord Actualitad dals 02.05.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 44 Secundas.

Nus essan fitg cuntents co ch'igl è ì cun l'emprima ediziun. Uschia survegnan blers products ina nova vita.

Il tema persistenza saja fitg preschent tar persunas che van bler en la natira. Perquai saja ina purschida sco questa er impurtanta – ed ella vegn er nizzegiada.

Impressiuns dal «Bergflohmarkt»

Per tgi che n'ha betg pudì vegnir sez a la fiera hai dà la pussaivladad da laschar vender las chaussas entras il persunal dal «Bergflohmarkt» sez. Quest stan da reseller ha gì 35 persunas ch'han purtà rauba, per part be ina chaussa, per part passa 20 chaussas, per laschar vender.

Ed entant ch'i marscha en la sala da vendita dretg e sanester spetgan dadora gia ils proxims giasts. Ma or da motivs da segirtad han quels stuì spetgar anc in zic. La sala na dastga numnadamain betg esser memia plaina. La proxima ediziun dal «Bergflohmarkt» è previsa per il proxim november.