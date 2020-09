Voluntaris tar la Crusch Cotschna porschan in program da temp liber: Ina gruppa da sport per fugitivs ed indigens.

Project «peer to peer»

Mintga mesemna sa radunan tranter 3 e 20 fugitivs cun 4 giuvens indigens per far sport ensemen.

Il program è dependent da l’aura ma uschiglio san ils fugitivs tranter 16 e 30 onns decider sez, tge ch’els vulan far. Oz èn els sa decis per unihoc e differentas versiuns da ballape. Il program che va davent da las 18:30 uras fin circa las 21:00 metta adina in voluntari u ina voluntaria ensemen.

Legenda: La mesemna eran els fitg paucs en la gruppa da sport. (dus mancan sin la fotografia) MAD

Ina dad ellas è Selina Cathomas da Trin. La giuvna da 22 onns è sa decidida da sa participar sco voluntaria, perquai ch’ella emprenda gugent d’enconuscher novas persunas da differentas culturas.

Ina sfida dettia dentant schon:

Declerar gieus che nus enconuschain da pitschen ensi a persunas che n’enconuschan betg il gieu e na san betg bain tudestg, è mintgatant schon anc grev.

Ma ad ella plascha il barat cun ils fugitivs fitg.

Legenda: Exercizis da sa stgaudar na dastgan betg mancar. RTR

Crusch cotschna tschertga voluntaris

En cas ch'insatgi ha gust da lavurar sco voluntari tar la Crusch Cotschna duai el s’annunziar directamain tar els, mintga sustegn è bainvis.