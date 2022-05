Strategia per promover uffants pitschens in pass enavant

Il chantun Grischun fa in pass enavant en chaussa promoziun d'uffants pitschens. La regenza grischuna ha deliberà ina strategia en quest connex. Quella prevesa mesiras e purschidas da sustegn per uffants e geniturs, e quai a partir da la naschientscha fin tar il cumenzament da la scola obligatorica. La strategia duai mussar las lingias grassas per las autoritads ed ils posts spezialisads tar il chantun e tar las vischnancas. Vitiers duai ella era servir ad organisaziuns privatas e persunas dal fatg.

Tranter auter vai per cussegliaziuns, canortas d'uffants u er per gruppas da gieu e la promoziun linguistica. Cun questa strategia vul il chantun garantir che tut ils uffants e geniturs en il Grischun hajan las medemas schanzas da partenza en la vita.

